قبل 20 عاما... بوتين يبدأ عهده

وقال نور سلطان نزاربايف، الرئيس المنتخب الأول لجمهورية كازاخستان، لوكالة "سبوتنيك" إن لا أحد، برأيه، استطاع أن يقول في مطلع القرن الـ21، عندما صعد "رجل السياسة الجديد الذي لا يشبه أيا من رؤساء روسيا السابقين"، إلى قمة السلطة الروسية، إن روسيا تشهد بدء "عهد بوتين".

وأشار الرئيس نزاربايف، إلى أنه وجد بوتين حينئذ رجلا نشيطا ومستعدا لمواجهة كل التحديات. كما أعجب رئيس جمهورية كازاخستان بسعة اطلاع بوتين واستعداده لحل المسائل العويصة.

ونوه الرئيس المنتخب الأول لجمهورية كازاخستان إلى أن بوتين قاد روسيا إلى استعادة عظمتها.