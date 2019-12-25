قرار لبوتين "ينقذ الاقتصاد الروسي"

بمناسبة الذكرى العشرين لمباشرة فلاديمير بوتين مهمته في قمة السلطة الروسية، تحدث زميل قديم للرئيس بوتين، لوكالة "سبوتنيك"، عن قرارات بوتين بشأن الاقتصاد.

وكشف أليكسي كودرين، وزير المالية سابقا ورئيس جهاز المحاسبات حاليا، عن قرار لبوتين "أنقذ الاقتصاد الروسي".

وصدر هذا القرار عام 2008، حين أيد الرئيس بوتين إنشاء "صناديق" لعبت دورا رئيسيا في صمود الاقتصاد الروسي أمام أزمة 2008 – 2009، هي صندوق الاستقرار وصندوق الاحتياطي وصندوق الرفاه الوطني.

ومكّنت هذه الصناديق الحكومة الروسية، على الرغم من الأزمة المالية التي اجتاحت بلدان العالم، من عدم تخفيض قيمة الأجور والمرتبات ورفع قيمة المعاشات التقاعدية.

وأشار كودرين إلى أن الحكومة تمكنت من تسديد التزاماتها نحو المجتمع بفضل صندوق الاحتياطي.