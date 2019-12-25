السفير الإيراني: يجب على إيران وروسيا محاربة "الإرهاب الاقتصادي" للولايات المتحدة

صرح السفير الإيراني الجديد في موسكو، كاظم جلالي، بأنه يتعين على إيران وروسيا، اللتين فرضت واشنطن عقوبات عليهما، مواجهة "الإرهاب الاقتصادي" للولايات المتحدة بشكل مشترك.

موسكو-سبوتنيك. قال جلالي، لوكالة "سبوتنيك": "نحتاج إلى تعزيز العلاقات السياسية، وتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك، ومواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، الذين فرضوا عقوبات ضدنا وضد روسيا".

وأعلن جلالي أن الهدف من التدريبات البحرية لإيران وروسيا والصين في المحيط الهندي هو العمل على مكافحة الإرهاب والقرصنة، وكذلك ضمان الأمن.

وقال جلالي: "الغرض من هذه التدريبات هو السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية".

هذا ووصل جلالي، العضو السابق في البرلمان الإيراني، إلى موسكو، يوم أمس الثلاثاء، ليحل محل السفير الإيراني مهدي سنائي، الذي مثل مصالح بلاده في روسيا منذ عام 2013.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، قد وصف، في وقت سابق، العلاقات بين البلدين بالتاريخية والخاصة، وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال فترات مختلفة، إلا اننا، وفقا لموسوي، نشهد علاقات خاصة مع روسيا.