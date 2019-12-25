الحكومة الروسية: موسكو بصدد إيجاد حل لوضع "التيار الشمالي-2" بالتعاون مع أوروبا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري كوزاك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا، بالتعاون مع الدول الأوروبية، سوف تجد حلاً للوضع حول مشروع "التيار الشمالي-2".

موسكو - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "روسيا -24" التلفزيونية، رداً على سؤال حول آفاق المشروع على خلفية بدء نفاذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليه: "نحن على ثقة من أننا بالتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، سنحل هذه المشكلة وسوف نتوصل إلى حل وسط".

وأضاف كوزاك: "ربما، سيزداد الضغط (الأمريكي على "التيار الشمالي-2")، لكن الإمكانيات (للولايات المتحدة) ليست غير محدودة أيضا، بالنظر إلى موقف الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، التي تهتم بالوصول إلى أمن الطاقة على المستوى المطلوب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في وقت سابق، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2" ، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بمد أنابيب الغاز بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللسياس"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.