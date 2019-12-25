روسكونغرس: قمة "بريكس" في 21-23 يوليو في سان بطرسبرغ

أكد الكونغرس أن القمة المقبلة لمجموعة "بريكس" ستقام في الفترة الممتدة ما بين 21-23 يوليو المقبل بمدينة سان بطرسبرغ

موسكو-سبوتنيك. وقال الكونغرس الروسي في بيان"تستضيف مدينة سان بطرسبرغ في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 يوليو قمة البريكس واجتماع رؤساء دولة منظمة شانغهاي للتعاون،برئاسة الاتحاد الروسي للمنظمة في الفترة 2019-2020 والبرسيكس لعام 2020."

يذكر أن القمة الماضية من البريكس، أقيمت في البرازيل في الفترة الممتدمة ما بين 13 و 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

هذا وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.