الخارجية الروسية: موسكو وطهران تناقشان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، ناقش مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية والدولية غلام حسين دحقاني، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تبادل الطرفان الآراء حول جدول التعاون في مكافحة الإرهاب مع التركيز على التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا وضع وآفاق التعاون الروسي الايراني في هذا المجال في الصيغة الثنائية وعلى المنصات الدولية، وأولها الأمم المتحدة".

هذا وجرى الاجتماع بمبادرة من الطرف الإيراني. ويزور دحقاني موسكو في إطار المشاورات الروسية الايرانية في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.