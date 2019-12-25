تقليد قاديروف وسام "خدمة دين الإسلام"

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة والحكومة الشيشانية، اليوم الأربعاء، عن تقليد رئيس الجمهورية، رمضان قاديروف، وسام "خدمة دين الإسلام".

غروزني - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "تم تقديم الجائزة لقاديروف، للمساهمة الكبيرة في نشر وتعزيز دين الإسلام، وكذلك حماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح البيان أن الجائزة قُدمت إلى قاديروف خلال المؤتمر الصحفي والانتخابي للإدارة الروحية لمسلمي الشيشان، الذي يقام في قاعة حفلات الدولة في غروزني.

وأعيد انتخاب مفتي الشيشان، صلاح حاج ميجييف، لمنصبه، خلال المؤتمر.

هذا ومنحت الرابطة الإسلامية العالمية، في آذار/ مارس 2019، رمضان قاديروف لقب "بطل الإسلام"، وأصبح أيضا حائزا على أعلى جائزة فلسطينية، وسام "نجمة القدس".

يذكر أن قاديرف تمتع بمنصب حارس الآثار المقدسة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) منذ عام 2012، حيث يتم إخراج الأشياء الخاصة بالنبي خارج مخزنها الدائم بموافقته. كما أنه يعتبر حامل مفتاح الكعبة المشرفة.