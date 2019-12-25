سر اهتمام روسيا بتطوير السكك الحديدية

وصل أول قطار ركاب عبر جسر القرم إلى سيمفيروبول كما هو مخطط، وتوقف القطار في محطة السكك الحديدية في سيمفيروبول لحوالي 15 دقيقة، وبعد ذلك ذهب إلى سيفاستوبول.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بناء جسر القطارات فوق مضيق كيرتش الذي ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية، أظهر أن بإمكان روسيا بناء مشاريع ضخمة للبنية التحتية على مستوى عالمي.

لماذا تولي روسيا الكثير من الاهتمام إلى طرق السكك الحديدية الجديدة؟ وما أهمية الاتصال بالسكك الحديدية بالنسبة لروسيا؟

أكد رئيس معهد تطوير أنظمة النقل، ألكساندر سينيف، لوكالة "سبوتنيك" أن أسعار رحلات القطارات الطويلة أرخص بكثير من السفر الجوي، قائلا "نعم، هناك منافسة متزايدة بين شركات النقل الجوي ويمكن أن يكون الطيران بالطائرة عبر مسافات قصيرة أرخص من السفر بالقطار. ولكن عندما يتعلق الأمر بالرحلات الطويلة، يكون القطار أرخص بكثير. بالنسبة إلى 70٪ من سكان روسيا، فإن القطار هو الأسهل والأرخص، أولا يذهبون بالقطار إلى موسكو، ثم إلى مكان آخر ".

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 الحالي، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر "القرم"، يوم 16 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد افتتاحه من قبل الرئيس بوتين شخصيا.

وتجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم، عادت إلى روسيا بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا.

وكانت القطارات المنطلقة من المدن الروسية تصل إلى القرم عبر أراضي جمهورية أوكرانيا في وقت سابق. وبعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، أوقفت السلطة الأوكرانية الجديدة عبور القطارات الروسية لأراضي أوكرانيا.

وأوجدت روسيا المخرج بإنشاء جسر طوله 19 كيلومترا فوق مضيق كيرتش. وقد بدأت حركة السيارات على هذا الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى عبر إقليم كراسنودار.