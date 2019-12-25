معدل التضخم الأسبوعي في روسيا يرتفع إلى 0.2 %

أفادت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، بأن حجم التضخم الأسبوعي في الفترة من 17 حتى 23 كانون الأول/ديسمبر في روسيا قد تسارع إلى نسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.1 في الأسبوع السابق، بينما زادت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 3.1 بالمئة منذ بداية العام.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت "روستات" أن معدل التضخم في روسيا خلال أسبوعين سابقين بقى عند 0.1 بالمئة، وسجلت لهيئة معدل تضخن صفري قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت "روستات" في بيان: "خلال الفترة من 17 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بلغ مؤشر أسعار المستهلك - 100.2 بالمئة، ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر - 100.4 بالمئة ، ومنذ بداية العام - 103.1 بالمئة.

وأضافت "روستات" أنه خلال الأسبوع الماضي ، انخفضت أسعار الدخن بنسبة 1 بالمئة ، والسكر الحبيبي - بنسبة 0.7 بالمئة ، ولحم الخنزير - بنسبة 0.3 بالمئة. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 1.7 بالمئة، والقمح الأسود - بنسبة 1 بالمئة، والحليب المعقم - بنسبة 0.4 بالمئة، والنقانق والسجوق، والأسماك المجمدة، والزبدة، والجبن، والمعكرونة - بنسبة 0.3 بالمئة، ولانشون والسمن والقشدة الحامضة والخبز من دقيق القمح من الدرجتين الأولى والثانية والمعكرونة - بنسبة 0.2 بالمئة، وبلغت الزيادة في أسعار الفواكه والخضروات ما معدله 2.6 بالمئة ، بما في ذلك 13.4 بالمئة وللخيار – بنسبة 13.4 بالمئة و 3 بالمئة للطماطم.

ولم تتغير أسعار بنزين السيارات، في حين ارتفعت أسعار وقود الديزل بنسبة 0.1 بالمئة.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية قد ذكرت في تقريرها "مشهد التضخم" الأخير عن كانون الأول/ ديسمبر الجاري أن معدل التضخمي في روسيا في عام 2019 سيكون على مستوى3-3.1 بالمئة. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، خفض بنك روسيا توقعاته بشان معدل التضخم من 3.2-3.7 بالمئة إلى 2.9-3.2 بالمئة.