بوتين يشارك في مباراة للهوكي ويتحدث عن نومه القليل... فيديو

شارك الرئيس الروسي، مساء أمس الأربعاء، في مباراة للهوكي جرت في الساحة الحمراء، وشارك فيها أيضا وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المخضرمين.
وضم الفريق المنافس حاكم منطقة تولا، أليكسي ديومين، والموسيقي إيغور بوتمان وعدد من الشخصيات الأخرى.
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Предновогодний хоккей: Владимир Путин вышел на каток на Красной площади. #Россия #Путин #Краснаяплощадь #Москва #Кремль
وخلال الإستراحة، تحدث الرئيس الروسي مع رجل الأعمال غينادي تيمتشينكو، الذي قال إنه يعمل كثيرا ويشعر بالإجهاد، مضيفا: "مع ذلك مازلنا في حاجة لتخصيص وقت للتدريب".
ليرد عليه الرئيس الروسي قائلا، إنه يشكو من قلة النوم في الفترة الأخيرة، مضيفا: "أنام قليلا... من أربع إلى خمس ساعات... إنها لاتكفي".
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