تسليم قارب هيدروغرافي إلى أسطول بحر البلطيق... فيديو

تم تسليم القارب الهيدروغرافي الكبير "ميخائيل كازانسكي" إلى أسطول البلطيق. تكريما لمثل هذا الحدث تم رفع علم أندريفسكي لأول مرة على متن السفينة في فيبورغ الروسية.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو مراسم الاحتفال. أصبح "ميخائيل كازانسكي" أول قارب تم بناؤه من مشروع "23370غي". ويبلغ حجمه 140 طن. تمت تسمية القارب تكريما لرسام هيدروغرافي بارز شارك في وضع "طريق الحياة" على لادوغا، رئيس الخدمة الجليدية لأسطول البلطيق، العقيد ميخائيل كازانسكي. يتميز القارب بتصميمه على شكل طوف، حيث من الممكن زيادة مساحة السطح بشكل كبير لاستيعاب المعدات الهيدروغرافية.

من المخطط أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيتم بناء ثلاثة قوارب كبيرة من هذا المشروع لخدمة الهيدروغرافيا البحرية. تعمل مؤسسة "كامبو" على بناء السفن.

تم تصميم القوارب الهيدروغرافية من مشروع "23370غي"، من أجل أعمال التوجيه والهيدروغرافيا، وإيصال موظفي الصيانة، وطواقم الإصلاح، والطعام، والوقود، والبضائع الأخرى إلى االمواقع الساحلية لمعدات الملاحة، بما في ذلك، تلك الموجودة على سواحل غير مجهزة.