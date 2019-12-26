إطلاق أولى الرحلات المباشرة من شرقي روسيا إلى الإمارات

أكد مطار فلاديفوستوك الروسي الدولي، أن شركة الطيران "أزور أير" أطلقت اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران العارض المباشر من فلاديفوستوك إلى دبي.

فلاديفوستوك-سبوتنيك. جاء في بيان للمطار:" انطلقت أول رحلة مباشرة من مطار فلاديفوستوك الدولي إلى دبي، عبر برنامج الطيران العارض على مسار فلاديفوستوك – دبي – فلاديفوستوك، والمخطط من قبل "أزور اير" بمبادرة من أكبر شركات السياحة الروسية أنكس تور".

هذا وستطير طائرة بوينغ "767- 300" من فلاديفوستوك إلى أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة كل 10 أيام، وسيكون إجمالي وقت السفر حوالي 9.5 ساعة.

ويذكر في هذا السياق، أنه كان من الممكن السفر من بريموري شرقي روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة فقط عبر الرحلات غير المباشرة.

يذكر بأن مدينة سوتشي الروسية استقبلت، في وقت سابق من هذا العام، أول رحلة جوية مباشرة من دبي، وكان على متن الرحلة الأولى عدد من السياح والصحفيين والمدونين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما صرحت به بلدية المدينة الروسية.

وكان قد جاء في بيان البلدية، بأن شركة "فلادي دبي" ستقوم بتشغيل رحلات جوية مباشرة، بمعدل مرتين كل أسبوع، خلال فترة الصيف.