غازبروم: توريد الغاز عبر خط "التيار التركي" سيبدأ بعد بضعة أيام

أعلن رئيس شركة غازبروم، ألكسي ميلر، أن توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي" سيبدأ بعد بضعة أيام.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميلر: "في غضون أيام قليلة سنبدأ في إمداد الغاز عبر خط "التيار التركي".

وأضاف: "الممرات البحرية الجديدة ستزيد من أمن الطاقة في المنطقة الأوروبية. وستساعد أوروبا على تحقيق الأهداف البيئية".

من المتوقع أن يقام حفل الافتتاح الكبير "للتيار التركي" في 8 كانون الثاني/ يناير القادم، في اسطنبول، بمشاركة قادة البلدين.

جدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" (ترك ستريم) يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.