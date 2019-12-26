الممثل التجاري الروسي: روسيا تتطلع لمشاركة الشركات الروسية في المشاريع الإيرانية

أعلن الممثل التجاري الروسي لدى إيران، رستم جيغانشين، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في المشاريع التي ترغب إيران في زيادة الاقتراض من روسيا لتمويلها، وأنه سيتم بحث هذه القضية في الاجتماع القادم للجنة المشتركة.

طهران - سبوتنيك. وقال جيغانشين لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالمتخصصين الروس، فإننا نتطلع بالتأكيد إلى أن يتم إشراك الشركات الروسية والمتخصصين الروس، فضلا عن المعدات الروسية".

كما وأشار، إلى أن العمل لا يزال جاريا بشأن تخصيص الائتمان لهذه المشاريع، في الوقت الحالي، وأنه يجري النظر في مقترحات إيران من قبل الجانب الروسي.

وتحدث وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في وقت سابق، عن عدد من مشاريع الطاقة والنقل التي يُخطط للحصول على المزيد من القروض من روسيا من أجل تنفيذها.

هذا وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح يوم السبت الماضي، بأن إيران طلبت من روسيا قرضا إضافيا بقيمة ملياري دولار لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق. وأنه مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة، فقد يصل إجمالي القرض إلى نحو 5 مليارات دولار.