برلماني روسي حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا: مهمة السلطات التركية ليست صب الزيت على النار

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كراسوف، اليوم الخميس، أن استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا سيؤدي إلى تفاقم الصراع في هذا البلد، وينبغي تشجيع التوصل إلى تسوية سياسية للوضع.

موسكو - سبوتنيك. وقال كراسوف، لوكالة "سبوتنيك": "مهمة السلطات التركية ليست صب الزيت على النار، وهناك (في ليبيا) حريق حقيقي مشتعل في الدولة، ولكن المساعدة في استقرار الوضع في دولة مستقلة ذات سيادة".

وأشار إلى أن استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في هذا البلد، ودعا إلى تسوية سياسية للصراع.

واختتم البرلماني الروسي قائلا: "ومع ذلك، في هذه الحالة فإن هذه المسألة تخص الليبيين أنفسهم . ينبغي أن ألا يتدخل طرف ثالث، بأي حال، أي دولة أجنبية، في شؤون دولة أخرى، بما في ذلك العمليات التي تجري حالياً في ليبيا".

هذا وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إبرام أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج مذكرتي تفاهم إحداهما لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت جدلا واسعا ورفضا قاطعا من مصر، واليونان، وقبرص، والأخرى للتعاون في المجال الأمني والعسكري، التي تسمح بإرسال قوات تركية للأراضي الليبية.

هذا وكشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا بإرسال قوات تركية بعد تمرير مذكرة إلى البرلمان التركي، لافتا إلى أنها ستناقش بالبرلمان بعد افتتاحه مباشرة في8 - 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، موضحا "نحن لا نذهب إلى أي مكان دون دعوة؛ لكننا سنلبي الدعوة في ليبيا مادام وجهت إلينا".