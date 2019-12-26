مسؤول روسي: الطلب يخلق العرض... روسيا منفتحة على التعاون مع ليبيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، أن روسيا منفتحة للتعاون مع ليبيا في جميع المجالات الاقتصادية التي تحتل روسيا فيها مراكز ريادية.

موسكو- سبوتنيك. وقال دينغوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على آفاق التعاون الروسي الليبي: "الطلب يخلق العرض. واليوم، يدرك الليبيون أننا منفتحون عليهم، ولا نتخفى عن أحد، ولا ندعم أي شخص ضد آخر. لقد فهم الليبيون ذلك بالفعل. لذلك، لا يوجد من يحمل الضغينة لروسيا".

وتابع قائلا: "وعلى هذا الأساس سنطور بالتأكيد علاقاتنا مع ليبيا على الجبهات الاقتصادية التي نحن أقوياء فيها اليوم. حتى يومنا هذا، لا توجد ديناميات في المشاريع التي اتفقنا عليها في عام 2008. نخلق مشاريع جديدة. هناك ليبيا جديدة في ظروف جديدة، وهناك مشاريع جديدة.

وأضاف: "يحتاج الليبيون إلى الخبز، ونحن أكبر مصدر للقمح، ونحن نعمل في هذا الاتجاه. في قطاع الطاقة، نحتل اليوم مكانًا مهماً للغاية في العالم: سنطور مجال التعاون الجديد هذا معا".

واختتم بالقول: "اليوم، التعاون الروسي الليبي في مستوى جيد إلى حد ما، ولكن يحتاج إلى تعزيز، نحن بحاجة إلى مزيد من التفاهم المتبادل بشأن هذه المسألة".

إلى ذلك، وخلال حديثه عن مجمل العلاقات مع روسيا، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج: "نحن منفتحون منذ البداية مع موسكو للتعاون في كافة المجالات، الاقتصادي والفني والأمني والعسكري، والنفط والسكة الحديد، روسيا كانت المصدر الرئيسي للسلاح لليبيا والكثير من العسكريين الليبيين ثقافتهم روسية".