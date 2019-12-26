وزارة الخارجية الروسية تندد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على "التيار الشمالي-2"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، في ردها على العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، إنه لم يقم أحد بإلغاء أو تتغير النهج المتماثل المتفق عليه.

وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي: "لن أتحدث عن طبيعة رد الجانب الروسي تمامًا ، لكن ، كما سمعتم من المسؤولين الروس على مختلف المستويات ، سوف نرد دائمًا على مثل هذه الهجمات، ولسوء الحظ، فإن النهج الذي يطلق عليه اسم متماثل يشبه المرآة.

واستجابت شركة Allseas ، التي تعمل في مجال وضع برنامج "التيار الشمالي-2"، لطلب الولايات المتحدة من شركاتها المنفذة أن تتوقف فوراً عن البناء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 20 كانون الأول/ديسمبر ميزانية الدفاع لعام 2020 ، والتي تنص ، على وجه الخصوص ، فرض عقوبات على أنابيب الغاز التيار الشمالي.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" إنشاء خط أنابيب موازي لأنبوب "التيار الشمالي-1" بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ، والمشاركون في المشروع ، على وجه الخصوص، شركات أوروبية.

وذكرت شركة غازبروم، التي تملك الحصة الأكبر، مراراً وتكراراً أنها تخطط لإكمال المشروع في عام 2019.