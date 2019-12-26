تسيير دورية روسية - تركية جديدة على الحدود السورية التركية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء تسيير دورية روسية - تركية مشتركة جديدة، على الحدود السورية التركية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 26 كانون الأول/ ديسمبر، تفقدت دورية مشتركة أخرى تضم عناصر من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية الوضع في شمال غربي سوريا، وقطعت الدورية المشتركة، التي انطلقت من نقطة عبور في قرية غريب، مسافة تزيد عن 60 كم في أكثر من 1.5 ساعة واستكملت عملها بالعودة إلى نقطة الانطلاق".

وأوضحت الوزارة أن عسكريي البلدين نفذوا مهام الدورية في منطقة حدودية تقع على بعد بضعة كيلومترات شرق عين العرب (كوباني)، كما قامت المروحيات الروسية والتركية بدورية جوية في المنطقة.

هذا وتُنفَّذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية، وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين، وأضافت وزارة الدفاع، بأن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

هذا وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر، بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، في تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.