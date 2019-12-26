الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا تقدر بمئات مليارات اليورو

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا، تقدر بمئات مليارات اليورو.

موسكو– سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "نتيجتها (العقوبات) لم تكن فقط تدهور في الجو العام للعلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، التي بلغ عمرها نحو 30 سنة، ولكن أيضا تعقيد أنشطة المشغلين الاقتصاديين الأوروبيين في السوق الروسية. خسائر الاتحاد الأوروبي من أزمة العقوبات تقدر بالفعل بمئات مليارات اليورو".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "من المحتمل أن يكونوا قادرين على التفكير في جعل الخط بالاتجاه الروسي، تماشيا مع المصالح طويلة الأجل لبلدانهم وشعوبهم. يبدو أن هذا سوف يفي بالمهمة التي حددتها قيادة الاتحاد الأوروبي الجديدة، لتنفيذ مسار أكثر استراتيجية في الشؤون الدولية".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة النهج الغربي العدائي، من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.