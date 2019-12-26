خبير: عام 2020 سيصبح نقطة تحول في العلاقات التجارية الروسية الإيرانية

صرح الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم جيغانشين، اليوم الخميس، أن حصة الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تجاوزت الـ50 في المئة.

ووفقا لجيغانشين تجاوزت نسبة التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين البلدين الـ50 في المئة بالفعل مقارنة بالعام الماضي والتي زادت قليلا عن 40 في المئة.

وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أكد المدير العام لمركز دراسات إيران الحديثة رجب سفروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران عام 2019 بلغ تقريبا 2 مليار دولار مشيرا إلى أن 70-75 ٪ منها هي صادرات روسية إلى إيران.

وقال سفروف: "عام 2020 سيصبح نقطة تحول في العلاقات التجارية الروسية الإيرانية، وسيزداد حجم التجارة بنسبة 30٪ على الأقل."

وتابع بقوله: "أحد العوامل المهمة هو أن اتفاقية التجارة الدولية مع دول أوروبا وآسيا الوسطى قد تم إطلاقها. ووفقا لهذه الاتفاقية، تنتقل المنتجات الإيرانية بشكل مريح إلى أسواق هذه البلدان، وقد تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها. لذلك سوف تنمو الصادرات الإيرانية".

وأضاف الخبير: "روسيا تبيع إيران المعدات الهندسية والهياكل المعدنية والحبوب ومنتجات صناعة البتروكيماويات. وبشكل خاص المنتجات الزراعية والأدوية".

واختتم الخبير بقوله: "في الوقت الحالي تتم التسويات التجارية بالعملات الوطنية، لأن سعر الصرف لم يتحدد بالكامل".