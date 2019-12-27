وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفذ آخر إطلاق فضائي في 2019

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ - الحامل "روكوت" الذي يحمل على متنه نظام الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم " وقمرا صناعيا لأغراض عسكرية أطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية.

وأفادت الوزارة للصحفيين: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية – الفضائية الروسية، اليوم الجمعة، في الساعة الثانية وإحدى عشرة دقيقة بتوقيت موسكو، باطلاق صاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 من الساحة رقم 133 في مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة "أرخانغيلسك" الروسية الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية "غونيتس-إم" وجهازا فضائيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".