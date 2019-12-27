السفارة الروسية في كازاخستان: لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت في "ألماتي" مواطنون روس

أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة "ألماتي"، أنه وفقا للبيانات الأولية، لم يكن على متن الطائرة "بيك إير" التي تحطمت في المدينة مواطنون من روسيا، ولكن يتم التحقق من هذه المعلومات.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت القنصلية العامة: "يجري الآن فحص هذه المعلومات، وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد مواطنون روس".

ووفقا للمتحدث، يعيش الكثير من الأشخاص هنا بتصريح إقامة، ومن المستحيل تحديدهم بين قائمة الركاب في هذه المرحلة، لأن عمليات الإنقاذ جارية.

وأضافت القنصلية "هذه ليست رحلة جوية دولية، بل رحلة داخلية، لذا من الصعب أن نقول 100 بالمئة، ولكن بشكل أولي لا يوجد، لأنه لم يتصل بنا بشأن الرحلة مواطنون روس أو أقارب المواطنين الروس".

وقد أكدت السفارة الروسية هذه المعلومات، وأضافت "السفارة الروسية في كازاخستان على اتصال بالسلطات المحلية وخدمات الطوارئ".

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، صباح الجمعة أن 12 شخصا قتلوا في حادث تحطم الطائرة "بيك إير" في مدينة "ألماتي" جنوبي كازاخستان، وأصيب 22 آخرون بجروح، بينهم ستة أطفال.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.