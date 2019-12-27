لافروف: روسيا لم تطرح مسألة العودة إلى مجموعة الدول "الثماني الكبرى"

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تطرح ولا ترغب العودة إلى مجموعة الدول "الثماني الكبرى".