لافروف: الهدف من العقوبات على مشروع "التيار الشمالي-2" هو الترويج للغاز الأمريكي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي-2" ليس الاهتمام بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بل الترويج للغاز الطبيعي الأمريكي، وهذه منافسة غير عادلة.

وقال لافروف: "بالطبع الهدف ليس الاهتمام بأمن الطاقة الأوروبي، بل الترويج للغاز الطبيعي الأمريكي في السوق الأوروبية، وهذا يعد منافسة غير عادلة وتسييس لقطاع الطاقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في وقت سابق، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2" ، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بمد أنابيب الغاز بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللسياس"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

ويتضمن مشروع "تيار الشمال -2" إنشاء خط أنابيب غاز بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، انطلاقا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.