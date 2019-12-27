نصف عمليات إطلاق الصواريخ الروسية إلى الفضاء المخطط لها في 2019 لم تتم

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري يوريسوف في مقابلة له مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن روسيا لم تحقق ما يقارب نصف عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء التي كان مخطط لها هذا العام.

وقال يوريسوف: "لقد تم إيقاف تنفيذ حوالي نصف عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء هذا العام لأسباب مختلفة، بما فيها عيوب في تنظيم العمل".

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "ديمتري روجوزين" قد أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العام، عن خطة لتنفيذ 45 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء، ولكن الوكالة أعلنت مؤخرة عن إتمام 25 عملية فقط.

وأشار بوريسوف في وقت سابق اليوم إلى أنه تم تعطيل تحديث مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية المخطط له هذا العام بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة في هذا الصدد.