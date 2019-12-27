نوفاك: أوبك+ ربما تدرس إنهاء تخفيضات إنتاج النفط في 2020

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، ربما يدرسون إنهاء تخفيضاتهم لإنتاج النفط في 2020.

وقال نوفاك: "فيما يخص تخفيضات الإنتاج، أكرر مرة أخرى، هذه ليست عملية غير محددة الأجل. يتعين اتخاذ قرار بشأن التخارج على نحو تدريجي بهدف الحفاظ على الحصة السوقية وحتى تتمكن شركاتنا من تقديم وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية. أعتقد أننا سندرس ذلك هذا العام".

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن نوفاك يشير إلى 2020 حين تحدث عن قرار محتمل لإنهاء تخفيضات الإنتاج "هذا العام".

وتكبح "أوبك+" إنتاجها منذ 2017 بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وكذلك دعم أسعار الخام.

وأشاد نوفاك بالاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قائلا إن أسواق النفط العالمية حاليا مستقرة تقريبا. وقال إن الطلب على النفط ربما يرتفع في الصيف حين يزيد طلب السائقين للوقود.

وقررت أوبك+ هذا الشهر تمديد اتفاق تقييد إنتاجها النفطي حتى نهاية مارس/ آذار وزيادة التخفيضات بهدف تحقيق توازن في سوق النفط.