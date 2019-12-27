شركة روسية تستخرج ماسة يقدر عمرها بملياري سنة

أعلنت شركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا، اليوم الجمعة، أنها استخرجت ماسة تزن 190.77 قيراط في أنبوب كيمبرلايت "بوتوبنسكايا"، في جمهورية ياقوتيا، التي تعتبرأكبر مخزن للماس في روسيا .

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان إنه تم العثور على بلورة مثمنة الأضلاع في ليلة 25 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، ويتميز الحجر بخصائص عالية الجودة. ويقدر الخبراء عمر الحجر بملياري سنة، وفقاَ للتقدير الأولي، وسوف تظهر بيانات أكثر دقة بعد إجراء بحوث معدنية.

ونقل البيان عن نائب مدير الشركة، يفغيني أغورييف، قوله: "اكتشاف ماسة كبيرة وعالية الجودة من حيث خصائصها الأساسية، قبيل عطلة رأس السنة الجديدة، هو هدية حقيقية. الطبيعة قد فعلت بالفعل مثل هذه المفاجآت في عام 2019. هكذا، عشية "عيد الحب" (14 شباط/فبراير)، تم استخراج الماس على شكل قلب في أنبوب "أوداتشنايا". بالطبع ، مثل هذه الاكتشافات جديرة بالملاحظة دائما".

كما ذكر البيان، أنه في الوقت القريب جداً سيتم إرسال الماس إلى إدارة المبيعات الموحدة التابعة للشركة، للدراسة والتقييم بشكل مفصل.

الجدير بالذكر أن شركة "آلروسا" أكبر منتج للألماس في روسيا. ويمثل إنتاجها 95 % من إنتاج روسيا، و29 % من إنتاج الماس في العالم. وتقوم الشركة بأعمال التنقيب واستخراج الأحجار الثمينة في كل من جمهورية ياقوتيا ومقاطعة أرخانغيلسك بشمال شرقي وشمال غربي روسيا، عن طريق تطوير 11 أنبوبا للكمبرلايت و 16 حقل طمي.

وذلك بالإضافة إلى أعمال التنقيب في أفريقيا. وفي نهاية عام 2017 بلغ حجم إنتاج الشركة من الألماس "39.6" مليون قيراط، وفي نهاية عام 2018 "36.7" مليون قيراط، في حين بلغ حجم المبيعات "38.1" مليون قيراط. و كانت "آلروسا" أكدت، في تموز/ يوليو الماضي، توقعات إنتاجها لعام 2019 عند 38 مليون قيراط.

وتعتبر الاحتياطات المؤكدة التي تمتلكها هذه الشركة، كافية للحفاظ على معدل الاستخراج الحالي على مدى 18 إلى 20 عاماً المقبلة. ويبلغ حجم الاحتياطات الافتراضية للشركة الروسية، ما يقرب من ثلث إجمالي الاحتياطات العالمية.