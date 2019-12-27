الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب حيث ازداد في الأونة الأخيرة النشاط الإرهابي.