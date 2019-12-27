شركة "بيك أير" تعد بتعويض لأسر ضحايا تحطم الطائرة في كازاخستان

قال نائب رئيس وزراء كازاخستان، رومان سكليار، إن عائلات وأسر ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في ألما آتا سيحصلون على تعويض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكليار قوله اليوم الجمعة: "لا أحد سيبقى دون دعم حكومي، وسيتم تأمين المساعدة والدعم اللازمين لجميع أسر القتلى والمصابين" مشيرا إلى أن مبلغ التعويض ستحدده الحكومة لاحقًا.

كما أشار سكليار إلى أن سبب تحطم الطائرة هو إما خطأ من الطيار أو لأسباب فنية.

وفي صباح اليوم، الجمعة، فقدت طائرة تابعة لشركة طيران "بيك إير" والمتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، وعلى متنها 98 شخصا من بينهم خمسة من أفراد الطاقم، توازنها أثناء الإقلاع، واخترقت سياجًا خرسانيًا واصطدمت بمبنى من طابقين، وتم تعليق رحلات "فوكر 100" وعمليات الطيران.

وتجدر الإشارة ألى أن القنصلية العامة الروسية كانت قد أكدت عدم وجود رعايا روس على متن الطائرة المنكوبة.