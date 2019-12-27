القوات المسلحة الروسية تستلم منظومة "إس-350" الحديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الجوية الفضائية الروسية ستستلم في فترة 2021-2027، 12 فرقة أنظمة مضادة للصواريخ "إس-350" الحديثة التي ستزيد فعالية مكافحة الصواريخ المجنحة بمرتين ونصف.

قال مدير أكاديمية الدفاع الجوي الفضائي، فلاديمير ليابوروف، خلال مكالمة جماعية في وزارة الدفاع: "يتم استلام في المركز التدريبي لأكاديمية الدفاع الجوي الفضائي نظام إس-350 الأول لتعليم أطقم القتال للأفواج التي تجري إعادة تسليحها. إجمالي خلال فترة 2021-2027 ستدخل الخدمة 12 فرقة في 5 أفواج صاروخية".

وأشار المتحدث إلى أن دخول أنظمة "إس-350" الخدمة سيزيد فعالية مكافحة الصواريخ المجنحة بمرتين أو مرتين ونصف.

يذكر أن منظومة "إس – 350" (فيتياز) هي عبارة عن قاذفة إطلاق ذاتية الحركة تعمل بالتعاون مع جهاز رادار شامل الرؤية مع المسح الإلكتروني للمجال الجوي ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي أي زي".

هذا وتضم الوحدة النارية لهذه المجموعة نوعين من الصواريخ: أحدهما صواريخ متوسطة المدى تستخدم في منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس –400" والنوع الثاني هو صواريخ قصيرة المدى. وتخصص منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "فيتياز" لاستبدال منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 بي إس" المزودة بصواريخ من طراز "في55 إر" التي انتهى مدة استخدامها في عام 2015.