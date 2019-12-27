الدفاع الروسية تعلق على مزاعم نشوب قتال بين جنود روس وأمريكان في سوريا

وصفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الأخبار التي تفيد بنشوب قتال بين جنود روس وأمريكان في سوريا بالأخبار "الكاذبة".

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها أن الشرطة العسكرية والعسكريين من مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا يواصلون مهامهم في سوريا كالمعتاد.

الجدير بالذكر أن "المركز السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره المملكة المتحدة، أفاد عن وصول قوات أمريكية إلى تل تمر للحصول على معلومات من السكان المحليين، فنشب قتال بينهم وبين الجنود الروس.