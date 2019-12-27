الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعتزم إخراج رعاياها في أفريقيا من سلطة بطريركية الإسكندرية

أعلن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إخراج الكنائس الأفريقية التي أنشأها بمبادرته ورعاياها من سلطات بطريركية الإسكندرية.