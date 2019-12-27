ترامب وكيم جونغ أون لم يؤكدا بعد مشاركتهما في احتفالات عيد النصر في موسكو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا على الدعوة الموجهة لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "لا رد من ترامب بعد".

وبخصوص كيم جونغ أون قال بيسكوف: "أيضا لا يوجد رد حتى الآن".

وأضاف بيسكوف "لا توجد إجابة من البعض، ولكن تم الإرسال (الدعوات). والآن، تم تشكيل وفد تمثيلي. سيكون هذا حدثًا مهمًا للغاية".

ووجد بيسكوف صعوبة في الإجابة على السؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى احتفال يوم النصر خلال لقائهما في باريس، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى توضيح المعلومات ذات الصلة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إرسال برقية تهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد إلى الزعيم الأوكراني هذا العام، قال بيسكوف إن هذه المسألة تحتاج أيضًا إلى توضيح.