الدفاع الروسية: بعض الدول تستعد لشن "هجوم معلوماتي" لتشويه سمعة الجيش الروسي

صرح النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، اليوم السبت، أن بعض الدول تعد لشن حملة إعلام تضليلية قوية لتشويه سمعة القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال تساليكوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للجيش الروسي، "لدينا اليوم معلومات موثوقة، تفيد بأن بعض الدول تقوم من خلال وسائل إعلام محددة بتشويه سمعة السلطات الروسية والسياسيين والشخصيات العامة والصحفيين".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يرتفع الضغط الإعلامي الموجه ضد ممثلي القوات المسلحة في المستقبل القريب على جميع المستويات، من قيادة التشكيلات والنقابات والفروع العسكرية وفروع القوات المسلحة إلى القيادة العسكرية السياسية المباشرة".

يتبع...