كشف سبب حجب المساعدة الألمانية عن أوكرانيا

وكشف وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو في تصريحات صحفية أن الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا لألمانيا للحصول على المساعدة العسكرية قوبل بالرفض. وأعرب الوزير الأوكراني عن أمله في تغيير الموقف الألماني.

وعلل السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف سبب حجب المساعدة العسكرية الألمانية عن أوكرانيا، حيث قال في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إن ألمانيا رفضت الطلب الأوكراني بعد أن أدركت أن السلطات الأوكرانية تتمادى في تخريب بلادها بنفسها.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية طلبت المساعدة العسكرية من ألمانيا بحجة أن المقصود بقاء الأمة الأوكرانية على قيد الحياة.

Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

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