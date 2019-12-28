روسيا... اختبار أحدث منظومة دفاع جوي في العام الجديد

ومن أحدث منظومات الدفاع الجوي التي تمت صناعتها في الفترة الأخيرة منظومة "إس-500". وتتطلع روسيا إلى بدء اختبارها في العام الجديد.

وقال أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير دفاع روسيا، في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إن اختبار منظومة "إس-500" سيبدأ وفقا للخطة في عام 2020.

وأضاف أن وزارة الدفاع تخطط لبدء تسليم منظومات "إس-500" إلى القوات المسلحة خلال عام 2025.

وصنعت روسيا مؤخرا منظومة أخرى للدفاع الجوي هي "إس-350" التي تتوسط بين منظومة "إس-300" ومنظومة "إس-400.

وقال نائب وزير الدفاع إن منظومة "إس-350" اجتازت اختبارا رسميا بنجاح في عام 2019 وبدأت أخيرا إجراءات تسليم أول منظومة من طراز "إس-350" إلى القوات.