الدفاع الروسية تكشف نفقاتها لعام 2019

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الروسية أنفقت أكثر من 1.5 تريليون روبل (ما يزيد عن 24 مليار دولار) على شراء الأسلحة والأنشطة بموجب حجوزات الدولة لأغراض الدفاع.

موسكو - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو خلال إعلانه النتائج الأولية لتنفيذ حجوزات الدولة لأغراض الدفاع لعام 2019: "إن الأداة الرئيسية لحل هذه المهمة هو حجوزات الدولة لأغراض الدفاع، حيث أن مبلغ الأموال المخصصة في عام 2019 لتنفيذ حجوزات الدولة لأغراض الدفاع، والذي يزيد عن 1.5 تريليون روبل".

وأضاف كريفوروتشكو قائلا: "ضمن الخطة القادمة لتطوير نظام تسليح القوات المسلحة الروسية ولضمان المعدل الثابت لتزويد القوات بأنواع حديثة من الأسلحة والمعدات، جرى توجيه أكثر من 68 بالمئة من هذه الأموال إلى شراء حزم تسلسلية لتصاميم عالية التقنية".