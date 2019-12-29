بوتين: جسر القرم سيصمد لقرون

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جسر القرم تم بناؤه وفق أحد التقنيات، وبإمكانه الصمود لقرون.

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا-1": "عندما سافرت عبر جسر القرم أحسست بشعور الإعجاب والرضا عن العمل المنجز بنتيجة جيدة".

وتابع "بناء على ما يقوله الخبراء، فإنه سيصمد لعدة عقود، وربما لعدة قرون. لا بد فقط من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وإصلاح كل شيء في الوقت المحدد، لكي يثبت الجسر لقرون".

وأعاد بوتين إلى الأذهان أنه كانت في السابق 3 محاولات لبناء جسر عبر مضيق كيرتش، إلا أنها لم تنجح، وكانت هناك فرضيات حول أن روسيا لن تقدر على بناء هذا الممر.

على جعل هذا الممر النقل. وقال الرئيس: "لم تكن هناك مثل هذه التقنيات من قبل، لكن الآن لدينا واحدة منها، وعمل الجميع بشكل جيد باستخدام التقنيات الخاصة بهم".

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومتراً. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 الحالي، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر القرم، يوم 16 أيار/مايو الماضي، وذلك بعد افتتاحه من قبل الرئيس بوتين شخصيا.