الكرملين: بوتين وترامب اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب

أكد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب.

وأعرب بوتين عن شكره لترامب على المعلومات التي تم تقديمها من خلال الأجهزة الأمنية التي ساعدت على إحباط أعمال إرهابية في روسيا.

وجاء في بيان الكرملين:"شكر فلاديمير بوتين دونالد ترامب على المعلومات التي تم تقديمها عبر الأجهزة الأمنية والتي ساعدت في منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا."

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى زيارة إلى واشنطن يوم 10 كانون الأول / ديسمبر الماضي، والتقى بنظيره الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.