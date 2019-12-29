جهاز الأمن الفدرالي: واشنطن قدمت لروسيا معلومات حول الأعمال الإرهابية خلال أعياد رأس السنة

تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفضل معلومات قدمتها الأجهزة الأمنية الأميركية، من إحباط أعمال إرهابية كان مخطط تنفيذها خلال أعياد رأس السنة في بطرسبورغ.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "بناء على المعلومات التي وردت سابقا من شركاء أمريكيين في 27 ديسمبر من هذا العام، قام جهاز الأمن الفدرالي الروسية باعتقال اثنين من المواطنين الروس، كانا يعتزمان ارتكاب أعمال إرهابية في أماكن تجمع الناس في مدينة بطرسبرغ خلال عطلة رأس السنة الجديدة".

وأوضح البيان أنه تم ضبط المعتقلين مع أدلة تثبت قيامهم بأعمال إرهابية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعرب في وقت سابق اليوم خلال مكالمة هاتفية عن شكره لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على المعلومات التي تم تقديمها خلال الأجهزة الأمنية، والتي سمحت بإحباط أعمال إرهابية في روسيا.