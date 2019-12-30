بوتين يهنئ ترامب ويشير إلى دور روسيا والولايات المتحدة في الأمن في العالم

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة العام الجديد، وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم.

وقال الكرملين: "أشار بوتين في نص التهنئة إلى ترامب بأن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، وموسكو تؤيد تسوية العلاقات الثنائية وإطلاق حوار مبني على مصالح الطرفين".

وأضاف الكرملين، أن بوتين أكد على زيارة ترامب لموسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

كما هنأ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وغيرهم من الرؤساء والسياسيين.