"سوخوي سوبرجيت 100" المحدثة بمحركات وطنية

أفاد المدير العام للشركة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية، يوري سلوسيار، بأن طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" ستحصل من خلال عملية التطوير على محركات محلية وجناح جديد.

موسكو– سبوتنيك. وقال سلوسيار لوكالة "سبوتنيك": "تستمر أسرة الطائرات من طراز "سوبرجيت" في التطور والتحسن. فقد تم إطلاق عدة عمليات تتعلق بزيادة مدى ضمانها، وزيادة عمر هيكل الطائرة وأنظمتها، والتوجه نحو خفض سعرها، وتحسين الجودة، واستبدال عدد من العناصر المحورية المستوردة ببديلاتها المحلية. وهذه الأخيرة هي مهمة ذات أولوية. وعلاوة على ذلك ستكون هذه الطائرة، في إصدارها المقبل، مزودة بجناح جديد ومحركات محلية جديدة".

ووفقا لسلوسيار، تبقى إصدارات الطائرة المتطورة بسعة مختلفة (75 مقعدًا) ضمن برنامج الإنتاج. وستستمر الشركة بمراقبة حالة السوق بحيث تتأكد من الخيار الذي يلبي المتطلبات المستقبلية للعملاء على النحو الأفضل، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأبحاث التسويقية الإضافية".