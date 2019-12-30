بوتين يهنئ أردوغان بالعام الجديد

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة العام الميلادي الجديد مؤكدا على روسيا وتركيا نجحتا في مجالات الطاقة والتعاون العسكري التقني ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين، "في التهنئة بمناسبة العام الجديد 2020 للرئيس التركي أردوغان، صرح الرئيس بوتين بأن روسيا وتركيا تمكنتا من تحقيق نجاح كبير في تنفيذ مشاريع استراتيجية متبادلة المنفعة، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتعاون العسكري التقني، وعملت موسكو وأنقرة بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب في سوريا".

يتبع..