ميلر: روسيا وأوكرانيا توقعان مجموعة من الاتفاقيات والعقود لتنفيذ بروتوكول الغاز

أعلن رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أنه بعد خمسة أيام من المفاوضات، وقعت روسيا وأوكرانيا مجموعة من الوثائق التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدء من 1 يناير / كانون الثاني 2020.

موسكو – سبوتنيك. وقال ميلر للصحفيين: "بعد خمسة أيام من المفاوضات الثنائية المستمرة في فيينا، تم اتخاذ القرارات النهائية والتوصل إلى اتفاقات نهائية".

وأضاف وفي الوقت نفسه، تم توقيع مجموعة كاملة من الاتفاقات والعقود، وهذه الاتفاقات هي في الواقع صفقة كبيرة أعادت توازن مصالح الأطراف".

وأضاف ميلر: "اعتبارا من اليوم، تكتسب هذه الوثائق صفة قانونية وتضمن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019" .