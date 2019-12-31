تحديد "أخطر أسلحة روسيا"

وليس هذا السلاح من الأسلحة التي يمكن استخدامها في ميدان القتال، بل هو اللغة التي ينطق بها الروس.

أعلنت ذلك الصحفية آنّا شافران على شبكة تلفزيون "سباس". وأتى إعلانها تعقيبا على كلام صحفي أوكراني له مشاعر عدائية تجاه الروس والناطقين باللغة الروسية، وبالأخص هؤلاء الذين يعيشون في أوكرانيا.

فقد دعا الصحفي الأوكراني أوستاب دروزدوف في بيان بثه على موقع "فيسبوك" أواسط ديسمبر/كانون الأول إلى ضرورة "إزالة الأطفال الناطقين باللغة الروسية عن أوكرانيا".

وقالت الصحفية آنّا شافران تعقيبا على دعوة المتطرف الأوكراني: "الأغلب ظنا أنه حان لنا أن نُقِرّ رسميًا بأن اللغة الروسية أرهب وأخطر أسلحة روسيا".