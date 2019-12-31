روسيا... إبداع سلاح ليزر لتدمير الطائرات المسيرة

كشف نائب وزير دفاع روسيا عن مواصلة العمل في مشروع صنع سلاح الليزر المضاد للطائرات المسيرة.

وقال أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"(لسان حال القوات المسلحة الروسية):

"في ما يخص سلاح الليزر أشير إلى أننا نخطط لإتمام أعمال التصميم الهندسي لإنشاء جهاز الليزر القادر على تدمير الطائرات المسيرة في العام المقبل 2020".

وأضاف نائب وزير الدفاع أن الجهاز الجاري العمل على إنشائه سيكون قابلا للتطوير، وهو ما يتيح تحديثه لكي يقدر على التعامل مع أنواع كثيرة من الأهداف.