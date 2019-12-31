زاخاروفا: واشنطن بهيمنتها على السياسة الدولية تعود إلى عهد الغرب الوحشي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن بهيمنتها على السياسة الدولية تعود إلى عهد الغرب الوحشي.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا معلقة على صورة نشرتها الإدارة الأمريكية، بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن، يظهر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جالسا أمام الطاولة في المكتب البيضاوي ولافروف يقف بجانبه: "هنا، أعتقد، يجب فهم الواقع الأمريكي القائم. وزارة الخارجية والبيت الأبيض تفتقران لما يسمى اللياقة البروتوكولية. وأعتقد أن الكثير من الأشياء عادت إلى أيام الغرب المتوحش، التي قرأنا عنها كثيرا في الكتب المدرسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوضع مماثل في الاقتصاد العالمي أيضا، فقد كانت الولايات المتحدة سابقا تتحدث عن الأولوية وسيادة المنافسة، أما الآن يتبعون سياسة الحمائية، العقوبات والتدخل السياسي في الحياة الاقتصادية.

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: "كل شيء أصبح يجري بطريقة جديدة ومبسطة لماذا أقارن ذلك بزمان رعاة البقر؟ لقد كان مريحاً وفعالاً أن تلقي قدميك على الطاولة. هكذا نعيش اليوم مع الولايات المتحدة، ... اللامبالية بالسياسة العالمية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى زيارة إلى واشنطن يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتقى بنظيره الأميركي مايك بومبيو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.