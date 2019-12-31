الكرملين: تصرفات واشنطن تجاه "التيار الشمالي" تتعارض مع المعايير الدولية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن تصرفات الولايات المتحدة تجاه خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" تتعارض مع القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد اتخذت الشركة "أول سيز" قرار بانتهاء الأعمال على خلفية العقوبات الأميركية غير القانونية من وجهة نظرنا. قرار الشركة، بالطبع، سيؤجل ميعاد المشروع، لكنه لن يعيقه. نأمل أن يعمل المشروع، وإن كان هناك تأخير، فالقوى اللازمة لذلك متوفرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لفرض عقوبات على شركة "أول سيز" قال بيسكوف: إن "هذه مسائل تجارية لا يجب أن تكون علنية".

وعن ميعاد تشغيل المشروع قال بيسكوف: "لا أعتقد أن أحدا سيعلن عن الموعد في الوقت الحالي. لقد نشأت ظروف قهرية موضوعية، ويمكنني القول، إنها تصرفات الدولة الثالثة، التي تتعارض مع القانون الدولي ومع معايير العلاقات التجارية الدولية. هذا يخلق مشكلات".