بوتين وزيلينسكي يبحثان تنمية العلاقات في العام الجديد

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطرق هاتفيا، مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى أهمية إبرام صفقة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها خلال العام الجديد.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تم التأكيد على أهمية الصفقة التي أبرمت أمس، والتي تتضمن استمرار عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2020. كما تمت الإشارة إلى الطابع البنّاء للمحادثات، التي أفرزت نتائجها أجواء مواتية لحل المشاكل الثنائية الأخرى".

وأشار البيان إلى تبادل الرئيسين التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وبحثهما تنمية العلاقات الروسية الأوكرانية خلال عام 2020.

وأضاف البيان: "تم إيجابيا تقييمً تبادل الأسرى الذي تم في 20 ديسمبر/كانون الأول بين كييف ودونباس".

وتابع البيان: "وتم التشديد على ضرورة مواصلة تنفيذ "حزمة تدابير" مينسك، بشكل تدريجي، من قبل أطراف النزاع الأوكراني الداخلي".

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، يوم أمس، أنه بعد خمسة أيام من المفاوضات، وقعت روسيا وأوكرانيا مجموعة من الوثائق التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني. واعتبارا من اليوم (يوم أمس)، تكتسب هذه الوثائق صفة قانونية وتضمن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.