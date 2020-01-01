وزارة النقل الروسية تلزم شركات الطيران الروسية بتجهيز طائراتها بكاميرات الفيديو

تبدأ شركات الخطوط الجوية الروسية يتزويد الطائرات بكاميرات الفيديو ومعدات الإرسال، حيث دخلت هذه التعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل الروسية حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير / كانون الثاني الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الروسية، هناك حاجة إلى كاميرات على متن الطائرة لضمان الأمن، وعلى وجه الخصوص، مكافحة الإرهاب. من بين الآثار السلبية التي تنشأ بسبب غياب تلك الكاميرات".



وأشارت وزارة النقل إلى التهديد بأعمال تدخل غير مشروع، بما في ذلك الأعمال الإرهابية التي يمكن أن تلحق الضرر بحياة الإنسان وصحته وكذلك الأضرار المادية.

وانتقدت الخطوط الجوية، هذه المبادرة مرارا. وعلى وجه الخصوص، أشارت شركات النقل إلى ارتفاع تكلفة تركيب تلك المعدات على متن الطائرة، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على تكلفة التذاكر.

واقترحت أكبر شركة طيران روسية "إيروفلوت" في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، تأجيل التثبيت الإلزامي لكاميرات الفيديو في الطائرات لمدة خمس سنوات. وكما لاحظ نائب مدير إدارة أمن الطيران في شركة ايروفلوت، فلاديمير غاينكو، فإن البنية التحتية اللازمة لنقل صورة الفيديو غائبة الآن.

وأشار غاينكو، إلى أنه: "من غير الواضح ما الذي يجب تجهيزه، ومن غير الواضح ما هي الصيغة التي يجب فيها التسجيل، ومن غير الواضح ما هي القنوات التي يجب أن تنقل عبرها وإلى أين. أي أنه، لا توجد بنية تحتية مناسبة، وبالتالي فإن المتطلبات من شركات الطيران من الواضح أنها غير عملية".

وذكر أيضاً، نقلا عن بيانات مصنع الإنتاج، بأن تكلفة تجهيز طائرة واحدة ستكون حوالي 282 ألف دولار أمريكي، وتكلفة تجهيز الأسطول بأكمله - حوالي 100 مليون دولار.

ووفقا لتعليمات وزارة النقل الروسية، يتعين على شركات الطيران الروسية تجهيز الطائرات الجديدة التي تتسلمها بكاميرات الفيديو ومعدات الإرسال اعتبارا من عام 2020، وكذلك في عام 2022 تلك الطائرات التي تسلمتها والمستخدمة سابقا، وفي عام 2025 ينبغي على تلك الشركات أن تزود جميع طائراتها بتلك التجهيزات.